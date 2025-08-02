Пресс-служба ЦАХАЛа: в сектор Газы сброшены 90 контейнеров продовольствия

В соответствии с распоряжениями политического руководства и в рамках сотрудничества Израиля с ОАЭ, Иорданией, Египтом, Францией и Германией, ЦАХАЛ продолжил поставки с воздуха грузов гуманитарной помощи в сектор Газы.

В последние несколько часов были сброшены 90 контейнеров с продовольствием, предназначенным для населения сектора и предоставленным пятью разными государствами.

ЦАХАЛ продолжит действия с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы, подчеркивая отсутствие намеренно организованного голода в секторе.