Подозрение на теракт возле кибуца Мецер, нападавший нейтрализован

По предварительным данным, на въезде в кибуц Мецер в Прибрежном районе (Махоз а-Хоф) произошла попытка теракта с применением холодного оружия. Террорист нейтрализован на месте нападения охранником, дежурившим у ворот кибуца.

По сообщению полиции, охранник выстрелил в террориста, который выхватил нож. Террорист является жителем арабского населенного пункта в районе Туль-Карема.

На место происшествия прибыли крупные силы полиции, они установили блокпосты и проводят прочесывание территории, чтобы исключить возможность дополнительных терактов.