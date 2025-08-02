Подозрение на теракт возле кибуца Мецер, нападавший нейтрализован
время публикации: 02 августа 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 14:50
По предварительным данным, на въезде в кибуц Мецер в Прибрежном районе (Махоз а-Хоф) произошла попытка теракта с применением холодного оружия. Террорист нейтрализован на месте нападения охранником, дежурившим у ворот кибуца.
По сообщению полиции, охранник выстрелил в террориста, который выхватил нож. Террорист является жителем арабского населенного пункта в районе Туль-Карема.
На место происшествия прибыли крупные силы полиции, они установили блокпосты и проводят прочесывание территории, чтобы исключить возможность дополнительных терактов.