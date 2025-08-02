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Израиль

Подозрение на теракт возле кибуца Мецер, нападавший нейтрализован

время публикации: 02 августа 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 14:50
Иллюстрация
Пресс-служба полиции Израиля

По предварительным данным, на въезде в кибуц Мецер в Прибрежном районе (Махоз а-Хоф) произошла попытка теракта с применением холодного оружия. Террорист нейтрализован на месте нападения охранником, дежурившим у ворот кибуца.

По сообщению полиции, охранник выстрелил в террориста, который выхватил нож. Террорист является жителем арабского населенного пункта в районе Туль-Карема.

На место происшествия прибыли крупные силы полиции, они установили блокпосты и проводят прочесывание территории, чтобы исключить возможность дополнительных терактов.

Израиль
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