Нетаниягу: "Впереди тяжёлая война, но мы победим"

Вечером 2 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на пресс-конференции в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве. Офис главы правительства предоставил перевод его выступления на русский язык.

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ НЕТАНИЯГУ

"Сегодня вечером мы получили плохую весть: стало окончательно ясно, что 7 октября пал в бою полковник Асаф Хамами, герой Израиля. Асаф был командиром Южной бригады дивизии "Газа". Две недели назад я встретился с его семьей. Мы вместе молились о другом исходе, что сожалению, не сбылось. Асаф – герой для всех нас. Светлая память.

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Граждане Израиля, тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. На прошлой неделе мы спасли много миров. Мы вернули в Израиль 110 человек. Мы освободили 86 граждан Израиля – детей и женщин, мальчиков и девочек, матерей и бабушек, а также десятки иностранных граждан. Вся нация и многие в мире следили за каждым этапом освобождения, затаив дыхание.

Это дети и подростки, которых мы вернули домой: Раз, Авив, Гила, Альма, Ноам, Эмма и Юли, Эмилия, Авигайль, Эмили, Гали и Амит, Эйтан, Наве, Ягэль, Ноам и Охад, Ория и Юваль, Офри, Саар, Эрез, Майя, Нога, Офир, Дафна, Эла, Таль, Агам, Галь, Ор и Ягиль, Итай и Мия, Билаль, Айша, Ори, Натали, Мика и Лиам. Мы освободили и многих других.

Это не только имена, но и души детей, которых мы вернули домой, мы вернули их к жизни. Мы будем заботиться о них. Я обнимаю их от всех граждан Израиля

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Ещё неделю назад это казалось невообразимым, а сегодня они уже здесь, окружённые любовью своих родных и любовью народа. Как велико счастье их возвращения и как велика боль о тех, кто был убит со страшной жестокостью, и тех, кто ещё не вернулся.

Я много думал до принятия решения. Я спрашивал себя, как говорить с дьяволом, который убивал, насиловал, расчленял и сжигал женщин, детей, младенцев, с сатаной, для которого человеческая жизнь не имеет ценности.

Но в то же время мне было ясно, что мы можем найти другой способ спасти десятки наших заложников из лап дьявола. Я не готов был отказаться от этой возможности.

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Мы вели тяжёлые переговоры под огнём, с вечера до утра, с утра до вечера. Я часто разговаривал с президентом Байденом, мы оказывали давление на посредников, чтобы улучшить сделку, и нам удалось её существенно улучшить.

Мы приложили неимоверные усилия. "Мосад", переговорная группа, ШАБАК, ЦАХАЛ и я поддерживали прямой и ежедневный контакт с Белым домом. Эти усилия принесли свои плоды, мы удвоили число освобождённых, но миссия ещё не завершена.

Мы добились освобождения наших похищенных благодаря сочетанию мощного военного давления, оказываемого нашими героическими бойцами, и беспрестанных политических усилий, которые я предпринимал вместе со своими коллегами.

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На этой неделе мы с супругой снова встретились с родителями некоторых из наших похищенных, остающихся в плену ХАМАСа. Я пообещал им сделать всё, чтобы вернуть домой всех.

Мы продолжаем сражаться со всей мощью, чтобы завершить священную миссию возвращения всех наших похищенных, ликвидировать ХАМАС и гарантировать, что в Газе не будет организации, представляющей угрозу для Израиля, обучающей детей терроризму, поддерживающей терроризм, финансирующей терроризм и призывающей к уничтожению Израиля. К этому готовились наши бойцы во время паузы – к полной победе над ХАМАСом.

Граждане Израиля, вам есть кому доверять. Бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа, полицейские, сражавшиеся с высочайшей храбростью, – самые лучшие. У них великий дух, у них есть смелость, у них есть вера.

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Боевые действия продолжаются.

Вчера я вместе с кабинетом войны дал указание возобновить боевые действия. За последние сутки мы уничтожили более 400 объектов террористов ХАМАСа. Мы нанесли масштабный авиаудар в Хан-Юнисе. Мы уничтожили террористов и инфраструктуру в Байт-Лахии. Мы продолжаем действовать и на севере сектора Газа.

Мы продолжим войну до тех пор, пока не достигнем всех её целей, а достичь их невозможно без продолжения наземной операции. ЦАХАЛ и силы безопасности делают это решительно, мощно и соблюдая международное право.

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На севере мы постоянно пресекаем действия "Хизбаллы", противостоим отрядам террористов, отодвигаем врага от границы, уничтожаем оружие. Мы продолжаем установленную нами политику: сильное сдерживание на севере, окончательное решение на юге.

Мы не сидим сложа руки, мы наносим ответный удар. И пусть будет ясно: мы стремимся восстановить безопасность как на юге, так и на севере. Если "Хизбалла" сделает ошибку и вступит в широкомасштабную войну, она собственными руками уничтожит Ливан.

Граждане Израиля, мы находимся в разгаре тяжёлой, ожесточенной, но самой справеливой войны, войны за дом каждого из нас. Мы едины во мнении о праведности нашего пути и полностью поддерживаем силы безопасности. Впереди тяжёлая война, но мы победим.

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Вместе будем сражаться и вместе победим".