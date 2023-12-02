57-й день войны в Израиле. Хронология событий

Суббота, 2 декабря, 57-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

24-30 ноября действовал режим прекращения огня, в течение которого удалось вернуть 105 заложников, которых удерживали террористы – среди освобожденных 81 израильтянин. (В общей сложности, на сегодняшний день ХАМАС отпустил 109 заложников, одна заложница была спасена ЦАХАЛом в ходе операции в Газе.)

Утром 1 декабря ЦАХАЛ возобновил боевые действия в Газе после семидневного прекращения огня.

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

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В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

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На данный момент опознано более 1200 погибших. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Около 7500 человек были ранены или травмированы.

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Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – погибли 70 военнослужащих.

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Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)

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С начала войны из сектора Газы были запущены более 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Сотни ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

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ЦАХАЛ наносил интенсивные ответные удары по целям в Газе. Были задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы около 17000 объектов в секторе Газы, более 6000 – после начала наземной фазы операции. ЦАХАЛ регулярно наносил удары и по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

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Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о 16000 убитых с начала войны, примерно 5000 пропавших без вести и 36000 раненых.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

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С 21 октября в сектор Газы поставлялась гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Источники в Газе сообщают о боевых действиях к востоку от Хан-Юниса и к югу от города Газа.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в районе Сабах аль-Хайр, в пригороде Дженина.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в деревню Аль-Мазраа аль-Гарбия, северо-западней Рамаллы.

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в деревню Ятта, к югу от Хеврона.

Источники в Газе: ЦАХАЛ атаковал цели к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора.

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Байте, к югу от Шхема.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) утверждает, что в течение 1 декабря, после возобновления боевых действий, в секторе Газы в результате атак ЦАХАЛа погибли около 180 человек. Сообщается также о сотнях раненых.

Последние обстрелы из Газы были зафиксированы в 23:00 1 декабря. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории. Последний обстрел из Ливана был в 23:14, ответственность за него взяла "Хизбалла".