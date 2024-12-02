Яир Голан пообещал "выставить кордоны и дивизии", чтобы не допустить возвращения евреев в Газу

В понедельник, 2 декабря, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: " Сегодня ясней, чем когда бы то ни было – у Нетаниягу нет легитимации оставаться в должности. Глава ШАБАКа, бывший министр обороны Галант, генерал-майор Ницан Алон – все объединены в едином определении: Нетаниягу опасен для безопасности (государства)".

Далее Голан сказал: "Они боятся выборов, потому что знают, что мы – большинство и отправим их домой. Нетаниягу боится выступать в суде, так как знает, что оттуда отправится прямо в тюрьму. Это правительство, у которого нет большинства и нет легитимации".

"Если они действительно решат заселить сектор Газы евреями, мы выставим кордоны и дивизии, чтобы этого не допустить", – заявил Голан.

Лидер "Демократим" также сказал: "Я не верю, что ЦАХАЛ совершает этнические чистки в Газе. Но, когда мир слышит то, что слышит от министров этого правительства, какие еще выводы обычный человек на Западе может сделать?"