ЦАХАЛ отверг обвинения в "этнических чистках" в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала официальную реакцию на слова экс-министра обороны Моше Яалона, заявившего об "этнических чистках" в секторе Газы.

В официальном комментарии сказано: "ЦАХАЛ действует в соответствии с международным правом и эвакуирует население в соответствии с оперативной необходимостью – временно, для обеспечения безопасности граждан. ЦАХАЛ отвергает серьезные обвинения в этнических чистках в секторе Газы. Эти обвинения наносят ущерб ЦАХАЛу и его солдатам".

Ранее в интервью Democrat-tv Моше Яалон заявил, что Израиль проводит политику этнических чисток в северной части сектора Газы. "Нас сейчас тащат в сторону оккупации, аннексии, этнической чистки – посмотрите на то, что происходит в северной части сектора, если хотите назовите это трансфером – и в сторону создания еврейских поселений", – сказал Яалон. "Нет Байт-Хануна, нет Байт-Лахии, сейчас действуем в Джабалии. По сути, это очищение территории от арабов", – добавил он.

Бывший министр обороны Йоав Галант в своем аккаунте в микроблоге X написал: "Слова Яалона – это ложь, оказывающая помощь врагам Израиля. Я вблизи видел солдат и командиров ЦАХАЛа в тот час, когда возглавлял эту тяжелую войну против ХАМАСа, "Хизбаллы" и Ирана. ЦАХАЛ действует в соответствии с самыми строгими и высокими нормами, которые можно реализовать в рамках тяжелейшей войны, навязанной нам. Приказы, которые отдаются солдатам, всегда соответствуют закону и духу армии. Я советую Моше Яалону не позорить свое военное прошлое, изучить факты, отказаться от своих слов и извиниться перед военнослужащими ЦАХАЛа".

Вскоре после этого Моше Яалон заявил в эфире "Кан", что не отказывается от своих слов. "Я говорю от имени командиров и солдат, которые воюют в северной части сектора Газы. Там совершаются военные преступления, и я полностью отвечаю за свои слова. Солдат ставят в ситуацию, когда их жизни угрожает опасность, и они совершают действия, за которые против них будут поданы иски в Международный суд в Гааге. Я только предупреждаю об этом", – сказал он.

Позже Яалон опубликовал в своем аккаунте в микроблоге X запись, в которой попытался объяснить свои слова об "этнических чистках" в секторе Газы. "Я вижу как "машина яда" пытается перенаправить критику от политиков, которые говорят об этнических чистках, к солдатам ЦАХАЛаю. Именно от этого я и предостерегаю", – сказал Яалон. По его словам, в то время, как солдатам рассказывают, что удаление жителей – это временная тактическая мера, политики говорят совершенно о другом. Яалон приводит цитаты политиков правого лагеря, которые в разное время говорили об изменении демографического положения в Газе. "Я рекомендую начальнику генерального штаба потребовать от кабинета министров четких разъяснений относительно политики и целей кампании, а не оставлять ее расплывчатой даже по прошествии 14 месяцев", – заявил Яалон. Экс-министр обороны обвинил правительство в том, что из-за его действий Израиль оказался в положении обвиняемого в Международном суде в Гааге. "Это правительство должно быть немедленно сменено", – заявил Яалон.