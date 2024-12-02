ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по "Хизбалле" в Ливане

Командование ЦАХАЛа сообщает, что за последние сутки израильским военным несколько раз приходилось действовать против террористической организации "Хизбалла", нарушающей условия соглашения о прекращении огня.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что такие действия осуществлялись вечером 1 декабря и утром 2 декабря.

ВВС ЦАХАЛа атаковали военные автомобили инфраструктуры по производству ракет, принадлежащей "Хизбалле" в Бекаа (на востоке Ливана), а также военные автомобили "Хизбаллы" на ряде объектов вблизи границы между Сирией и Ливаном в Аль-Хармале.

Утверждение о том, что в результате одной из атак пострадал военнослужащий ливанской армии, известно, инцидент расследуется.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал нескольких террористов "Хизбаллы" на юге Ливана, чтобы устранить непосредственную угрозу, заявляют военные.