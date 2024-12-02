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Израиль

Либерман: нужно нанести удар по Ирану до инаугурации Трампа

Оппозиция
НДИ
Авигдор Либерман
время публикации: 02 декабря 2024 г., 14:15 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 14:20
Либерман: нужно нанести удар по Ирану до инаугурации Трампа
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 2 декабря, Авигдор Либерман, выступая на заседании фракции "Наш дом Израиль", заявил: "В последние дни я слышу, что в коалиции начинают говорить о защите севера. Жалко, что поздно. Если бы меня слушали, то нанесли бы упреждающий удар по Газе и подготовились бы к войне с "Хизбаллой". Сейчас нужно нанести удар по Ирану. Сейчас есть окно возможностей – до 20 января (дате инаугурации Дональда Трампа – прим.ред.)".

"Сделка с "Хизбаллой" – это не перемирие, это циничная сделка. Следующая война с "Хизбаллой" через 4-5 лет", – сказал Либерман.

В то же время лидер НДИ заявил: "Я поддержу любую сделку с ХАМАСом, которую представит рабочая группа на переговорах".

"Мы должны принять активное участие в происходящем в Сирии. Мы должны оказать активную поддержку курдам и более эффективно контролировать треугольник границ – Израиль, Иордания, Сирия", – заявил лидер НДИ.

Израиль
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