Либерман: нужно нанести удар по Ирану до инаугурации Трампа

В понедельник, 2 декабря, Авигдор Либерман, выступая на заседании фракции "Наш дом Израиль", заявил: "В последние дни я слышу, что в коалиции начинают говорить о защите севера. Жалко, что поздно. Если бы меня слушали, то нанесли бы упреждающий удар по Газе и подготовились бы к войне с "Хизбаллой". Сейчас нужно нанести удар по Ирану. Сейчас есть окно возможностей – до 20 января (дате инаугурации Дональда Трампа – прим.ред.)".

"Сделка с "Хизбаллой" – это не перемирие, это циничная сделка. Следующая война с "Хизбаллой" через 4-5 лет", – сказал Либерман.

В то же время лидер НДИ заявил: "Я поддержу любую сделку с ХАМАСом, которую представит рабочая группа на переговорах".

"Мы должны принять активное участие в происходящем в Сирии. Мы должны оказать активную поддержку курдам и более эффективно контролировать треугольник границ – Израиль, Иордания, Сирия", – заявил лидер НДИ.