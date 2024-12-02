x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 21:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 21:15
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бен-Гвир распорядился штрафовать мечети за шум – Тиби подал вотум недоверия

Криминал в арабском секторе
Итамар Бен-Гвир
Ахмад Тиби
Кнессет
время публикации: 02 декабря 2024 г., 21:12 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 21:20
Бен-Гвир распорядился штрафовать мечети за шум – Тиби подал вотум недоверия
Jorge Novominsky/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отдал распоряжение конфисковывать усилители звука и громкоговорители в мечетях – как в смешанных городах, так и в арабских населенных пунктах.

Он также распорядился увеличить штрафы за нарушение закона о шуме со стороны мечетей, которые включают громкие призывы на молитву на рассвете – задолго до начала разрешенного для шума времени.

"Шум ограничивают в большинстве западных стран и даже в арабских странах, – подчеркнул Бен-Гвир. – Только в Израиле царит беспредел. Безусловно, право на молитву это одно из базовых прав граждан, но оно не должно осуществляться за счет ухудшения качества жизни окружающих".

Депутат Кнессета Ахмад Тиби в знак протеста против решения Бен-Гвира внес на рассмотрение парламента вотум недоверия правительству от имени фракций ХАДАШ-ТААЛ и РААМ. "Бен-Гвир пытается разжечь религиозную войну, – заявил Тиби. – Он провоцирует вторжение полиции в мечети, он министр-пироман".

Депутат от "Ликуда" Дуди Амсалем также высказался против решения министра национальной безопасности, подчеркнув, что необходимо уважать все религиозные обряды. Он напомнил, что в прошлом выступал против закона о муэдзинах, и сейчас выступает против допуска полиции в мечети для конфискации громкоговорителей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 сентября 2021

В Иудее и Самарии с мечетей звучат призывы к проведению протестных акций в поддержку заключенных
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 июня 2021

Власти Саудовской Аравии ограничили громкость муэдзинов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 апреля 2021

Иордания возмущена отключением громкоговорителей на Храмовой горе в День памяти
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 01 мая 2017

Илатов потребовал закрыть мечеть, включившую динамики посреди церемонии памяти павших