Кто командует ЦАХАЛом: отличия израильской армии от других. Видеокомментарий Давида Шарпа
Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.
В этом выпуске: кто командует Армией обороны Израиля, и почему это не один человек. Как устроено командование и чем занимается форум генерального штаба из 23 офицеров.
Почему израильские бригады не являются дивизиями, и чем они отличаются?
Каковы особенности танковых и пехотных бригад?
Почему у артиллеристов недавно появились свои бригады вместо полков?
Чем израильская армия отличается от других, и как её структура помогает адаптироваться к вызовам – смотрите в нашем новом видео.
Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.
Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".