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Израиль

Кто командует ЦАХАЛом: отличия израильской армии от других. Видеокомментарий Давида Шарпа

время публикации: 02 декабря 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 11:10
Кто командует ЦАХАЛом: отличия израильской армии от других. Видеокомментарий Давида Шарпа
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

В этом выпуске: кто командует Армией обороны Израиля, и почему это не один человек. Как устроено командование и чем занимается форум генерального штаба из 23 офицеров.

Почему израильские бригады не являются дивизиями, и чем они отличаются?

Каковы особенности танковых и пехотных бригад?

Почему у артиллеристов недавно появились свои бригады вместо полков?

Чем израильская армия отличается от других, и как её структура помогает адаптироваться к вызовам – смотрите в нашем новом видео.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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