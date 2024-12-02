Предъявлены обвинения задержанным за запуск осветительных ракет в сторону дома Нетаниягу в Кейсарии

Прокуратура представила в окружной суд в Хайфе обвинительное заключение против четырех подозреваемых в запуске осветительных ракет в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кейсарии.

Они обвиняются "в акте террора при небрежном и легкомысленном обращении с огнем, в попытке поджога и в создании помех ходу следствия".

Одновременно с подачей обвинительного заключения, прокуратура попросила суд продлить срок содержания подозреваемых под стражей.

Напомним, что полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) задержали контрадмирала запаса Офера Дорона, одного из наиболее известных активистов акций протеста против правительства, его сына Галя, а также Итая Яффе и Амира Саде.

В обвинительном заключении говорится: "Эта акция была совершена по идеологическим мотивам с целью дать понять премьер-министру Биньямину Нетаниягу и всему израильскому обществу, что акции протеста в Кейсарии не окончены, и создать эффект давления на премьер-министра, что в конечном счете приведет к продвижению тех задач и достижению тех целей, которые протестующие ставят перед собой... Они также исходили из того, что существует высокая вероятность возникновения паники и страха в обществе в целом, среди приближенных к премьер-министру, а возможно пытались запугать его и его семью".

Ранее подозреваемые в запуске осветительных боеприпасов в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу утверждали, что речь шла о "несчастном случае", а не о злом умысле.

По словам друзей задержанных, "активисты понимали, что Нетаниягу и его семья не приедут туда в ближайшее время, и нет смысла продолжать митинговать там". По их словам, "они хотели завершить этот этап демонстраций церемонией, не более того".

Запуск осветительных ракет должен был стать частью "церемонии". Ее участники утверждают, что сознательно выбрали максимально удаленное от дома премьер-министра место, проверили направление ветра, стремясь быть уверенными, что ракеты не полетят в сторону дома. Однако по неизвестной причине ракеты полетели именно туда. "Это была дьявольская ошибка, непостижимая, видимо из-за ветра. Они были в шоке, когда поняли, что одна из ракет упала во дворе дома Нетаниягу", – рассказывают друзья задержанных. По их словам, задержанные понимают, что речь идет об инциденте, который не должен был случиться: "Отношение к этой истории вышло за рамки нормального. В конечном счете, речь идет об акте протеста, не имеющем к насилию никакого отношения".