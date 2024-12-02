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Израиль

Закон о "комиссии по расследованию": разногласия в "Ликуде"

Расследование
Война "Железные мечи"
Ликуд
время публикации: 02 декабря 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 09:19
Закон о "комиссии по расследованию": разногласия в "Ликуде"
Yonatan Sindel/Flash90

В "Ликуде" возникли разногласия по поводу законопроекта, предусматривающего создание комиссии по расследованию обстоятельств событий 7 октября.

Речь идет о структуре, которая не будет государственной следственной комиссией. Согласно предложенному законопроекту, комиссия будет назначена Кнессетом. Для ее создания потребуются не менее 80 голосов депутатов. Если такого большинства не найдется, то половину состава назначат представители коалиции, половину – представители оппозиции. У комиссии будет и два председателя – один будет назначен коалицией, один оппозицией.

Для утверждения такого состава комиссии будет достаточно обычного большинства.

Изначально предполагалось, что депутат Кнессета Боаз Бисмут представит законопроект. Однако, он заявил, что не станет подавать этот законопроект, и в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу приняли решение, что законопроект будет представлен депутатом Ариэлем Кальнером.

Ожидается, что законопроект будет представлен уже на этой неделе.

Этот законопроект вызывает острую критику в оппозиции.

Израиль
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