ЦАХАЛ атаковал военные объекты ХАМАСа в ответ на ракетные обстрелы из Газы. Видео

Армия обороны Израиля заявляет, что в ночь на 2 февраля в ответ на ракетные обстрелы израильской территории ЦАХАЛ атаковал в сектора Газы военные объекты, на которых производилось и хранилось оружие террористической организации ХАМАС.

В центре сектора Газы были уничтожены объект, на котором производилось и хранилось химическое сырье для изготовления ракет, и объект, на котором производилось оружие.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории сектора Газы.

adv_11 m_ar_1

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские военные самолеты атаковали объекты боевиков на востоке центральной части сектора и к юго-западу от города Газа. Сведений о пострадавших нет. Данные о причиненном ущербе уточняются.

Заявляется, что боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) вели огонь по израильским самолетам ракетами "земля-воздух" и из зенитных установок. О каком-либо ущербе самолетам не сообщается.

adv_12 m_ar_2

adv_13 incontent_1

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

adv_14 m_ar_3

1 февраля

adv_15 incontent_2

Около 17:30 был осуществлен обстрел израильской территории из сектора Газы. Над Сдеротом системой ПРО "Железный купол" была перехвачена ракета.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что жительница Сдерота (примерно 50 лет) упала по дороге в бомбоубежище. Она получила легкие травмы и была доставлена в больницу. По информации радиостанции "Кан Бет", женщина возвращалась с церемонии поминовения Эллы Абукасис, 17-летней девушки, погибшей 18 лет назад во время обстрела из Газы.

adv_16 m_ar_4

Мэрия Сдерота сообщила, что обломки ракеты были обнаружены во дворе одного из домов. Они причинили незначительный ущерб строению и автомобилю.

adv_17 incontent_3

Палестинское информационное агентство "Шехаб" сообщило, что в ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ обстрелял позицию ХАМАСа на границе сектора Газы и Израиля. Согласно этому источнику, обстрелу подвергся "пункт полевого управления Хама аль-Тугур", расположенный в центральной части сектора.

2 февраля

adv_18 m_ar_5

Продолжились ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Сигналы тревоги системы предупреждения о ракетных или минометных обстрелах, прозвучали в населенных пунктах в приграничной зоне в 02:38, 02:47, 02:48, 03:22, 03:32.

adv_19 incontent_4

Сирены второй раз прозвучали в Сдероте.

В 02:44 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ наносит удары по целям в секторе Газы. Были атакованы цеха по производству ракет и военные склады.

adv_20 m_ar_6

Палестинское агентство "Шехаб" передало, что силы противовоздушной обороны, связанные с "Бригадами Изаддина аль-Касама", отражали атаки с воздуха, обстреливая самолеты ВВС ЦАХАЛа ракетами класса "земля-воздух" и из зенитных установок.

adv_21 incontent_5

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2023 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

adv_22 m_ar_7

2023-й год.

Февраль. 7 ракет, 1 ракета перехвачена "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь. 7 ракет, 3 перехвачены "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

adv_23 m_ar_8

2022-й год. Более 500 ракет. Свыше 200 ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибших нет. Двое раненых.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

adv_24 m_ar_9

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

adv_25 m_ar_10

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

adv_26 m_ar_11

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

adv_27 m_ar_12

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

adv_28 m_ar_13

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

adv_29 m_ar_14

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

adv_30 m_ar_15

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.