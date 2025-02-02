Предъявлено обвинение террористу, убившему двух солдат в 2007 году

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что на минувшей неделе военная прокуратура предъявила обвинение Али Данадису в убийстве военнослужащих ЦАХАЛа Ахикама Авихая и Давида Рубина в 2007 году в районе Хевронского нагорья.

В обвинительном заключении отмечается, что 28 декабря 2007 года подсудимый отправился со своими приятелями к ручью Телем с целью совершить убийство еврейских солдат. Обвиняемый спланировал нападение вместе с Амаром Тахой и Базелем Натшэ. Согласно обвинению, именно Данадис стрелял в солдат и убил их. После этого находится под стражей у сил безопасности Палестинской автономии. В декабре 2024 года он был арестован в Бейт-Лехеме.

В теракта в декабре 2007 года погибли военнослужащие Армии обороны Израиля 20-летний рядовой Ахикам Амихай и 21-летний сержант Давид Рубин, жители Кирьят-Арбы. Была ранена девушка. В перестрелке один из террористов был убит, еще один был тяжело ранен.

В ходе расследования, проведенного ШАБАК, были установлены личности террористов: чиновник шариатского суда Али аль-Хамид Рагав Данадис, 24 лет, из Хеврона и сотрудник палестинских служб безопасности Амар Бадар аль-Халим Таха, 26 лет. Оба террориста являются активными деятелями партии ФАТХ. Убийство израильтян было тщательно спланировано: террористы намеревались напасть на солдат, украсть их оружие и продолжить с его помощью серию терактов.

Наама Охайон, которой удалось спастись от террористов, рассказывала о том, как все происходило. "К нам подъехал джип, серебристый Landrover, и мы посторонились, чтобы дать ему проехать. Давид и Ахикам махнули водителю руками, и вдруг из заднего окна раздались три выстрела. Это последнее, что я видела", – сообщила девушка. Она рассказала о том, как спряталась от террористов. "Я ждала, просто ждала, когда они подойдут ко мне. Они застали нас врасплох, мы не ожидали такого. Пока я бежала, я слышала за спиной множество выстрелов. Это длилось всего несколько секунд... Я понимала, что они вскоре подойдут ко мне", – рассказала Охайон.