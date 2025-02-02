x
02 февраля 2025
|
последняя новость: 16:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2025
|
02 февраля 2025
|
последняя новость: 16:01
02 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП в Самарии, тяжело травмирован мотоциклист

Иудея и Самария
Мада
ДТП
время публикации: 02 февраля 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 15:03
ДТП в Самарии, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Днем 2 февраля на 60-й трассе недалеко от Синджиля (Самария) столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 45 лет, ехавший на мотоцикле. Еще четыре человека были травмированы легко, двое из них были эвакуированы с места происшествия.

Пострадавшие доставлены в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook