ДТП в Самарии, тяжело травмирован мотоциклист

Днем 2 февраля на 60-й трассе недалеко от Синджиля (Самария) столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 45 лет, ехавший на мотоцикле. Еще четыре человека были травмированы легко, двое из них были эвакуированы с места происшествия.

Пострадавшие доставлены в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.