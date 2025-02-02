Около поселка Реим, недалеко от границы Газы, найдены фрагменты тела

Полиция сообщает, что сегодня, 2 февраля, недалеко от поселка Реим (региональный совет Эшколь, рядом с границей Газы) после сообщения о возгорании на месте происшествия нашли фрагменты тела.

В сообщении подчеркивается, что речь не идет о криминальном происшествии.

Информация уточняется.

Напомним, что 7 октября 2023 года в районе Реим террористами были убиты или захвачены в заложники сотни участников фестиваля Nova.