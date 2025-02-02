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Израиль

Пенсионер обвинен в призыве к убийству Нетаниягу за посты в Facebook

Расследование
Биньямин Нетаниягу
Прокуратура
время публикации: 02 февраля 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 13:53
Пенсионер обвинен в призыве к убийству Нетаниягу за посты в Facebook
Flash90

Государственная прокуратура подала в мировой суд Реховота обвинительное заключение против пожилого жителя Нес-Ционы (около 80 лет), обвинив его в подстрекательстве к убийству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Судя по тексту обвинительного заключения, пенсионер из Нес-Ционы на фоне трагических событий 7 октября 2023 года опубликовал на своей странице в Facebook четыре поста, призывавшие к убийству и причинению вреда премьер-министру Биньямину Нетаниягу. В частности, как сказано в обвинении, этот человек писал: "Пока я не увижу, как его отрубленная голова катится по ступеням его дома на улице Аза, моя кровь будет кипеть" и т.п.

Имя обвиняемого не публикуется.

Израиль
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