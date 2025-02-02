Источники: ЦАХАЛ нанес удар по цели на прибрежном шоссе в Газе, трое убитых

Источники в Газе сообщают, что ЦАХАЛ нанес удар по цели в лагере Нусейрат в районе улицы Ар-Рашид (прибрежное шоссе). Утверждается, что убиты три человека.

Отмечается, что это второй удар ЦАХАЛа за сегодняшний день по целям в районе Нусейрата, в центральной части сектора Газы.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе. Идет процесс "обмена пленными". ЦАХАЛ время от времени наносит удары по целям в Газе в случаях создания реальных угроз военным или иных грубых нарушений условий соглашения о прекращении огня.