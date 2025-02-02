Задержан очередной мошенник, выманивший у 60 русскоговорящих пенсионеров более 500 тыс. шекелей

Полиция Израиля сообщает о задержании очередного мошенника, жертвами которого стали около 60 русскоязычных пожилых людей. Совокупная сумма ущерба – более полумиллиона шекелей.

Задержанному 67 лет, он из Нетании (имя пока не публикуется). Суд продлил его арест до 4 февраля. У него были сообщники.

Схема мошенничества была стандартной: к пожилым людям звонили якобы из "компании связи" и по-русски предлагали "помочь" с решением технических проблем, загрузив некую программу на свой телефон (достаточно было кликнуть по присланной ссылке). После загрузки этой программы мошенники получали доступ к мобильному телефону и личным данным, что зачастую давало им возможность от имени владельца телефонного номера совершать покупки и банковские транзакции.

Также использовался другой стандартный метод, когда звонившие "сотрудники банка"

или "сотрудники кредитной компании", а также "офицеры полиции" запугивали потенциальных жертв тем, что некие злоумышленники якобы получили доступ к их банковским счетам, а потом предлагали "помощь", в рамках которой предлагалось передать "курьерам" кредитные карты и/или снять наличные деньги в банкоматах и передать их "курьерам" для "безопасного вложения".