x
02 февраля 2025
|
последняя новость: 08:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2025
|
02 февраля 2025
|
последняя новость: 08:29
02 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Железная стена" в Самарии: ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Кабатии

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 февраля 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 07:41
"Железная стена" в Самарии: ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Кабатии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 2 февраля пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео ликвидации группы террористов в Кабатии, к югу от Дженина. Операция была осуществлена накануне, 1 февраля.

В сообщении отмечается, что в субботу были нанесены три авиаудары по группам террористов в Дженине и Кабатии.

В Кабатии были ликвидированы террористы Салах Захарнэ и Абд аль-Хади Камиль (освобожденный в ноябре 2023 года в рамках сделки по "обмену пленными"). После удара по их автомобилю были зафиксированы вторичные взрывы, то есть в машине были взрывные устройства.

В Дженине были ликвидированы две группы вооруженных террористов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2025

485-й день войны, 15-й день перемирия в Газе: операции в Иудее и Самарии