"Железная стена" в Самарии: ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации террористов в Кабатии
время публикации: 02 февраля 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 07:41
Утром 2 февраля пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео ликвидации группы террористов в Кабатии, к югу от Дженина. Операция была осуществлена накануне, 1 февраля.
В сообщении отмечается, что в субботу были нанесены три авиаудары по группам террористов в Дженине и Кабатии.
В Кабатии были ликвидированы террористы Салах Захарнэ и Абд аль-Хади Камиль (освобожденный в ноябре 2023 года в рамках сделки по "обмену пленными"). После удара по их автомобилю были зафиксированы вторичные взрывы, то есть в машине были взрывные устройства.
В Дженине были ликвидированы две группы вооруженных террористов.