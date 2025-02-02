Нетаниягу отправляется в США для встречи с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утром 2 февраля вылетает в США, где запланирована его встреча с президентом Дональдом Трампом. Самолет Нетаниягу должен вылететь в Вашингтон около 8 утра.

"Нетаниягу станет первым лидером страны, которого президент США Трамп примет после своей инаугурации. На этой исторической встрече лидеры обсудят ситуацию в Газе, проблему заложников, противостояние всем элементам иранской оси зла и другие ключевые вопросы", – говорится в заявлении офиса премьер-министра.

Очевидно, что одной из тем обсуждения станет план Трампа по переселению жителей Газы в другие страны, вызвавший крайне негативную реакцию в Египте, Иордании и ряде других арабских государств.

Коллегия судей по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу удовлетворила его просьбу об отмене слушаний на этой неделе в связи с его визитом в США.

Ранее офис премьер-министра заявлял, что Нетаниягу планирует вернуться в Израиль в четверг, 6 февраля. Однако позже Гили Коэн, корреспондент медиакорпорации "Кан", сообщила, что визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США может оказаться более продолжительным, он может задержаться на выходные. Корреспондент "Исраэль а-Йом" Ширит Авитан Коэн отмечала, что Биньямин Нетаниягу может задержаться в США ради встреч с чиновниками новой американской администрации.

В США в данный момент находятся жена премьер-министра Сара Нетаниягу и его сын Яир. Источники в окружении премьер-министра сообщали журналистам, что Сара Нетаниягу планирует вернуться в Израиль вместе с мужем.