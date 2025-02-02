Нетаниягу вылетел в США для встречи с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утром 2 февраля вылетел в США, где запланирована его встреча с президентом Дональдом Трампом.

"Нетаниягу станет первым лидером страны, которого президент США Трамп примет после своей инаугурации. На этой исторической встрече лидеры обсудят ситуацию в Газе, проблему заложников, противостояние всем элементам иранской оси зла и другие ключевые вопросы", – говорится в заявлении офиса премьер-министра.

Очевидно, что одной из тем обсуждения будет план Трампа по переселению жителей Газы в другие страны, вызвавший крайне негативную реакцию в Египте, Иордании и ряде других арабских государств.

Перед вылетом в США Нетаниягу выступил с заявлением: "Я отправляюсь в Вашингтон на очень важную встречу с президентом Трампом. Тот факт, что это будет его первая встреча с лидером иностранного государства после инаугурации, имеет большое значение для Государства Израиль. Прежде всего, это свидетельствует о прочности союза между Израилем и США. Во-вторых, это также указывает на прочность связи между нами. Эти отношения уже принесли много хорошего Государству Израиль и региону, а также привели к заключению исторических мирных соглашений между Израилем и четырьмя арабскими странами – "Авраамовых соглашений", подписанных президентом Трампом. Я полагаю, что на встречах мы обсудим важнейшие вопросы, стоящие перед нами – победу над ХАМАСом, возвращение всех наших заложников и решение проблемы "иранской оси" во всех ее компонентах, оси, которая угрожает безопасности Израиля, Ближнего Востока и Северной Африки, всего мира. Решения, которые мы приняли во время войны, в сочетании с героизмом солдат Армии обороны Израиля уже изменили облик Ближнего Востока. Они изменили его до неузнаваемости. Я думаю, что, работая с президентом Трампом, мы можем изменить его к лучшему еще больше. Мы можем укрепить безопасность Израиля, мы можем еще больше расширить круг мира и мы можем создать прекрасную эпоху, о которой даже не мечтали. Эпоху процветания, безопасности и мира, основанную на силе. Силе наших солдат, силе наших граждан, силе Израиля и силе союза между Израилем и Соединенными Штатами. С Божьей помощью мы это сделаем. С Божьей помощью мы победим".

Коллегия судей по делам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу удовлетворила его просьбу об отмене слушаний на этой неделе в связи с его визитом в США.

Ранее офис премьер-министра заявлял, что Нетаниягу планирует вернуться в Израиль в четверг, 6 февраля. Однако позже Гили Коэн, корреспондент медиакорпорации "Кан", сообщила, что визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США может оказаться более продолжительным, он может задержаться на выходные. Корреспондент "Исраэль а-Йом" Ширит Авитан Коэн отмечала, что Биньямин Нетаниягу может задержаться в США ради встреч с чиновниками новой американской администрации.

В США в данный момент находятся жена премьер-министра Сара Нетаниягу и его сын Яир. Источники в окружении премьер-министра сообщали журналистам, что Сара Нетаниягу планирует вернуться в Израиль вместе с мужем.