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Израиль

На севере Израиля конфисковано контрабандное оружие

Криминал в арабском секторе
Полиция
Контрабанда
время публикации: 02 февраля 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 08:12
На севере Израиля конфисковано контрабандное оружие
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о пресечении попытки контрабанды оружия. 31 января в Афуле после длительного наблюдения пограничной полицией были остановлены два автомобиля, в которых находились 38 единиц огнестрельного оружия – два автомата Калашникова, две винтовки М16 и 34 пистолета. Это оружие незадолго до того контрабандой было ввезено в Израиль.

Задержаны трое подозреваемых – все они жители Зарзира.

Расследование в связи с контрабандой этой партии оружия продолжается.

Израиль
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