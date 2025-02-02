На севере Израиля конфисковано контрабандное оружие

Полиция сообщает о пресечении попытки контрабанды оружия. 31 января в Афуле после длительного наблюдения пограничной полицией были остановлены два автомобиля, в которых находились 38 единиц огнестрельного оружия – два автомата Калашникова, две винтовки М16 и 34 пистолета. Это оружие незадолго до того контрабандой было ввезено в Израиль.

Задержаны трое подозреваемых – все они жители Зарзира.

Расследование в связи с контрабандой этой партии оружия продолжается.