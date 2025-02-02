Внимание розыск: пропал иностранный турист Йонатан Майер Монклер

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 34-летнего туриста Йонатана Майера Монклера. В последний раз его видели 26 января около дома его отца в иерусалимском квартале Тальпиот.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавый, темные волосы, носит бороду. На нем был синий свитер, синие джинсы и темный плащ.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5339205 и 100.