Шломо Фильбер подал иск на десять миллионов шекелей против глав правоохранительной системы
Бывший государственный свидетель по "делу 4000" Шломо Фильбер подал иск на сумму 10 миллионов шекелей против государства, против полиции Израиля, а также против глав государственной прокуратуры.
Помимо прочего, ответчиками по данному иску являются бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит, бывший государственный прокурор Шай Ницан, против прокуроров Лиат Бен-Ари и Иегудит Тирош, а также против глав следственной группы
По утверждению Фильбера, в ходе следствия, он стал жертвой незаконного и жестокого давления с целью вынудить его подписать соглашение о статусе государственного свидетеля. Высшей точкой этих издевательств стали, по словам Фильбера, сексуальные преступления, якобы совершенные в отношении него. "Решение согласиться на статус государственного свидетеля стало результатом пыток, и пиком их стал содомические действия", - говорится в исковом заявлении.
По утверждению Фильбера, его лишали сна и применяли другие методы, требуя предоставить материалы, позволяющие обвинить премьер-министра Нетаниягу.
8 апреля 2024-го года государственная прокуратура уведомила бывшего генерального директора министерства связи Шломо Фильбера, что договор с ним, в рамках которого он получил статус государственного свидетеля по одному из дел против Биньямина Нетаниягу, может быть отменен.
Поводом для расторжения договора является многократное нарушение его условий Фильбером. В официальном уведомлении, отправленном госсвидетелю, указывается, что у прокуратуры имеются убедительные доказательства нарушений соглашения государственным свидетелем.
Шломо Фильбер прокомментировал это в своем Х-блоге одной-единственной фразой: "Я готов!"