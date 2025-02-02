ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по автомобилю в секторе Газы

Армия обороны Израиля подтвердила, что сегодня, 2 февраля, был нанесен авиаудар по подозрительному транспортному средству, которое двигалось из центра на север сектора Газы, объехав КПП.

"Перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда прохожим, включая использование высокоточного оружия и воздушное наблюдение", – сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Ранее источники в Газе сообщали, что ЦАХАЛ нанес удар по цели в лагере Нусейрат в районе улицы Ар-Рашид (прибрежное шоссе). Утверждается, что убиты три человека.

Отмечается, что это второй удар ЦАХАЛа за сегодняшний день по целям в районе Нусейрата, в центральной части сектора Газы.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе. Идет процесс "обмена пленными". ЦАХАЛ время от времени наносит удары по целям в Газе в случаях создания реальных угроз военным или иных грубых нарушений условий соглашения о прекращении огня.