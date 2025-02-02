Смотрич перед поездкой Нетаниягу в США: "Нельзя отказываться от Газы"

Глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич направил премьер-министру Биньямину Нетаниягу послание перед его поездкой в США.

"На повестке дня стоит очень многое: полная победа над ХАМАСом, возвращение всех наших заложников, а также укрепление безопасности на наших границах – в Ливане, Сирии, и разумеется, противостояние главному врагу – Ирану. Эту угрозу необходимо снять", – заявил Смотрич.

Он вновь подчеркнул, что необходимо начать процесс распространения суверенитета на Иудею и Самарию, а также высказался против отступления из Газы. "Прежде всего, нельзя отказываться от Газы. Такое отступление увеличит в 20 раз угрозу жителям центра страны. А затем надо укреплять связь с Иудеей и Самарией и стремиться к распространению суверенитета на эти районы", – заявил министр финансов.