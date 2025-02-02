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Израиль

В Ришон ле-Ционе рабочий упал на стройке и разбился насмерть

Мада
Ришон ле-Цион
Погибшие
время публикации: 02 февраля 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 15:41
В Ришон ле-Ционе рабочий упал на стройке, он в критическом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Днем 2 февраля в Ришон ле-Ционе на строительной площадке на улице Шмуэль Шарира рабочий, мужчина 22 лет, упал с высоты около восьми метров и получил тяжелые травмы.

Пострадавший был в критическом состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Позже медики констатировали его смерть.

Начато расследование.

Отметим, что это третий подобный инцидент за сегодняшний. Ранее в результате падения в Бат-Яме погибли двое рабочих, один рабочий был тяжело травмирован в Иерусалиме.

Израиль
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