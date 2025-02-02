В Ришон ле-Ционе рабочий упал на стройке и разбился насмерть

Днем 2 февраля в Ришон ле-Ционе на строительной площадке на улице Шмуэль Шарира рабочий, мужчина 22 лет, упал с высоты около восьми метров и получил тяжелые травмы.

Пострадавший был в критическом состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Позже медики констатировали его смерть.

Начато расследование.

Отметим, что это третий подобный инцидент за сегодняшний. Ранее в результате падения в Бат-Яме погибли двое рабочих, один рабочий был тяжело травмирован в Иерусалиме.