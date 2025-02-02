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Израиль

ЦАХАЛ разрушил несколько зданий в Дженине

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 02 февраля 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 15:24
ЦАХАЛ разрушил несколько зданий в Дженине
Nasser Ishtayeh/Flash90

ЦАХАЛ сообщает о разрушении нескольких зданий в Дженине в рамках операции "Железная стена". В сообщении сказано, что эти строения "использовались качестве террористической инфраструктуры".

Ранее ЦАХАЛ предупреждал, что сегодня в районе Гильбоа, на севере Израиля, будут слышны взрывы, и пояснял, что речь идет о подрывах в Дженине.

Операция "Железная стена" была начата 21 января. Продолжаются действия ЦАХАЛа в районах Дженина, Туль-Карема и Тубаса.

Израиль
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