Разрушение в Кафр-Дане дома боевиков, убивших офицера ЦАХАЛа. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показано разрушение методом контролируемых взрывов в Кафр-Дане (к западу от Дженина) дома боевиков, убивших в сентябре 2022 года майора Бара Фалаха.

В сообщении отмечается, что дом был разрушен на основании решения суда после того, как все апелляции были отклонены.

Боевики различных группировок попытались помешать действиям ЦАХАЛа, было оказано вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки двое боевиков были застрелены. Среди израильтян пострадавших нет.

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После завершения операции подразделения ЦАХАЛа покинули Кафр-Дан.

Власти Палестинской автономии и, в частности, дженинского округа заявляют, что в ходе операции в Кафр-Дане израильскими военными был причинен значительный ущерб не только дому, намеченному для разрушения, но и соседним зданиям.

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В ночь на понедельник, 2 января, в палестинской деревне Кафр-Дан в ходе операции по разрушению дома террористов были убиты двое боевиков, пытавшихся оказать вооруженное сопротивление. Уточнены имена убитых боевиков: Мухаммад Хушия (22) и Фуад Абэд (26). Как заявил ФАТХ, оба убитых из "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). Впрочем, ХАМАС объявил Абэда своим "шахидом".

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Дома террористов Ахмада Убада и Абд ар-Рахмана Убада, убивших майора Бара Фалаха, были размечены для сноса еще 15 сентября, на следующий день после гибели израильского офицера. Затем была длительная юридическая процедура, все апелляции семьи Убад были отклонены судом.

В ночь на 14 сентября 2022 года около Джаламэ (к северу от Дженина, граница Израиля и Палестинской автономии) израильские военные, проводившие под командованием подполковника Арика Мояля операцию по розыску боевиков, обстрелявших накануне инженерную технику, выявили двух подозреваемых. Подозреваемые находились примерно в 15 метрах от пограничных заграждений. Когда военные попытались блокировать и задержать подозреваемых, те открыли огонь по солдатам. В ответ был открыт огонь на поражение. Подозреваемые были застрелены. В перестрелке погиб майор Бар Фалах (30 лет, из Нетании), заместитель командира патрульного подразделения бригады "Нахаль".

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Убитые Ахмад Убад и Абд ар-Рахман Убад были боевиками "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). При этом Ахмад Убад был также сотрудником палестинских "сил безопасности". Террористы были вооружены автоматической винтовкой М-16 и самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло").