adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 9°
Тель-Авив:
15 - 17°
Эйлат:
15 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.519 ₪ 3.753 ₪
Иерусалим:
8 - 9°
Тель-Авив:
15 - 17°
Эйлат:
15 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Разрушение в Кафр-Дане дома боевиков, убивших офицера ЦАХАЛа. Видео

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Разрушение в Кафр-Дане дома боевиков, убивших офицера ЦАХАЛа. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Разрушение в Кафр-Дане дома боевиков, убивших офицера ЦАХАЛа. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Разрушение в Кафр-Дане дома боевиков, убивших офицера ЦАХАЛа. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показано разрушение методом контролируемых взрывов в Кафр-Дане (к западу от Дженина) дома боевиков, убивших в сентябре 2022 года майора Бара Фалаха.

    В сообщении отмечается, что дом был разрушен на основании решения суда после того, как все апелляции были отклонены.

    Боевики различных группировок попытались помешать действиям ЦАХАЛа, было оказано вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки двое боевиков были застрелены. Среди израильтян пострадавших нет.

    adv_11 m_ar_1

    После завершения операции подразделения ЦАХАЛа покинули Кафр-Дан.

    Власти Палестинской автономии и, в частности, дженинского округа заявляют, что в ходе операции в Кафр-Дане израильскими военными был причинен значительный ущерб не только дому, намеченному для разрушения, но и соседним зданиям.

    adv_12 m_ar_2

    В ночь на понедельник, 2 января, в палестинской деревне Кафр-Дан в ходе операции по разрушению дома террористов были убиты двое боевиков, пытавшихся оказать вооруженное сопротивление. Уточнены имена убитых боевиков: Мухаммад Хушия (22) и Фуад Абэд (26). Как заявил ФАТХ, оба убитых из "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). Впрочем, ХАМАС объявил Абэда своим "шахидом".

    adv_13 incontent_1

    Дома террористов Ахмада Убада и Абд ар-Рахмана Убада, убивших майора Бара Фалаха, были размечены для сноса еще 15 сентября, на следующий день после гибели израильского офицера. Затем была длительная юридическая процедура, все апелляции семьи Убад были отклонены судом.

    В ночь на 14 сентября 2022 года около Джаламэ (к северу от Дженина, граница Израиля и Палестинской автономии) израильские военные, проводившие под командованием подполковника Арика Мояля операцию по розыску боевиков, обстрелявших накануне инженерную технику, выявили двух подозреваемых. Подозреваемые находились примерно в 15 метрах от пограничных заграждений. Когда военные попытались блокировать и задержать подозреваемых, те открыли огонь по солдатам. В ответ был открыт огонь на поражение. Подозреваемые были застрелены. В перестрелке погиб майор Бар Фалах (30 лет, из Нетании), заместитель командира патрульного подразделения бригады "Нахаль".

    adv_14 m_ar_3

    Убитые Ахмад Убад и Абд ар-Рахман Убад были боевиками "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа). При этом Ахмад Убад был также сотрудником палестинских "сил безопасности". Террористы были вооружены автоматической винтовкой М-16 и самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло").

    adv_15 incontent_2

    adv_16 article_dw_desk
    adv_17 article_dw_mobile
    adv_18 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Января 2023
    Операция по разрушению дома террористов в Кафр-Дане: убиты двое боевиков
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Января 2023
    В Кафр-Дане разрушен дом террористов, убивших майора Бара Фалаха. В ходе операции застрелен боевик
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    14:40 Лапид: "Нельзя чтобы Бен-Гвир поднимался на Храмовую гору. Это провокация"
    14:17 Глава МИД Израиля побеседует с Лавровым, впервые с начала войны в Украине
    14:14 Либерман заявил о намерении отменить все параграфы "свинского" договора между "Ликудом" и "Яадут а-Тора"
    13:17 "Зеленое погребение": штат Нью-Йорк разрешил превращать умерших в компост
    12:23 Иран отработал удар по базе израильских ВМС в Эйлате
    11:57 Правительство сообщило БАГАЦу: "Мы намерены легализовать Хомеш"
    11:35 Закон о преодолении вето БАГАЦа привел к разногласиям в новой коалиции
    11:05 "Аль-Майядин": ХАМАС предупредил Египет, что подъем Бен-Гвира на Храмовую гору приведет к взрыву
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5