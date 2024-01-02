За и против. Политики комментируют отмену закона о крайней неприемлемости

В политической системе продолжается обсуждение вердикта Верховного суда по апелляции против закона, ограничивающего действие принципа крайней неприемлемости.

В "Ликуде" критикуют решение суда об отмене закона. Министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") заявил, что речь идет о вердикте, противоречащем необходимому сегодня духу единства в народе. "Этот вердикт концентрирует в руках судей все полномочия, которые в нормальной демократической стране распределяются между всеми звеньями власти", - сказал глава минюста. В то же время источники в "Ликуде" заявляли еще до публикации вердикта, что правительство не собирается предпринимать какие-либо действия по этому вопросу до окончания войны.

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В "Махане Мамлахти" нет единства мнений по поводу отношения к решению суда. Глава блока Бени Ганц заявил, что все обязаны уважать решение суда. Он добавил, что после окончания войны будет продвигать принятие Основного закона о законодательстве, который упорядочит систему отношений между звеньями власти, в том числе статус Основных законов в Израиле. "Мы сделаем это на основе широкого согласия, открытого диалога, основательно, опираясь только на государственные интересы", – добавил Бени Ганц.

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Глава партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар, входящей в блок "Махане Мамлахти", подчеркнул свое несогласие с решением БАГАЦа. "Несмотря на то, что я возражал против приятия этого радикального закона, согласен с мнением семи судей, оставшихся в меньшинстве. Верховный суд должен проявлять сдержанность при использовании силы в отношении обычных законов и тем более в отношении Основных законов. Я бы не хотел, чтобы каждый закон, против которого я голосую как депутат Кнессета, был отменен судом. Это не отменяет того факта, что действия правительства и коалиции в отношении этого закона и юридического переворота в целом были, мягко говоря, неумными", – заявил Саар.

Накануне, незадолго до публикации вердикта БАГАЦа, состоялась встреча Гидеона Саара и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Согласно опубликованной информации, она касалась исключительно вопросов войны в Газе, в частности стратегии управления сектором после завершения военных действий.

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В оппозиции приветствуют решение Верховного суда. Глава оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") заявил: "Сегодня судьи добросовестно выполнили свой долг по защите граждан Израиля, и мы оказываем судьям полную поддержку".

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Депутат Кнессета Гилад Карив ("Авода") заявил: "Публикация важного и смелого вердикта БАГАЦа не является поводом для радости. Это лишнее свидетельство глубины того социального, политического и юридического кризиса, в которые нас ввергло правительство, инициировав государственный переворот, разорвав израильское общество и открыв беспрецедентную атаку на независимость судебной власти".

Напомним, что накануне Высший суд справедливости (БАГАЦ) объявил об отмене поправки к Основному закону, получившей название Закон о принципе крайней неприемлемости. Впервые в истории государства БАГАЦ отменил действие Основного закона. 12 из 15 судей коллегии постановили, что у Верховного суда есть полномочия отменять Основные законы, 8 из 15 судей поддержали решение об отмене закона. Судьи Ханох Минц, Ноам Сольберг и Йосеф Эльрон не только выступили против, но и постановили, что у Верховного суда нет полномочий отменять Основной закон. Судья Ноам Сольберг через несколько лет должен занять пост главы Верховного суда.