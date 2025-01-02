В Ашдоде обнаружено тело 80-летнего мужчины, объявленного в розыск в середине декабря

В многоквартирном доме в Ашдоде обнаружено тело 80-летнего жителя города, розыск которого велся с 17 декабря.

С момента получения сообщения о его исчезновении полиция проводила активные поиски, к которым были привлечены службы спасения и добровольцы местных отрядов самообороны.

2 января пропавший был обнаружен мертвым в одной из городских квартир. Криминалисты округа Лахиш, осмотревшие тело и место, не нашли признаков насильственной смерти. Тем не менее, расследование продолжается для выяснения обстоятельств исчезновения мужчины.

Родственники погибшего уведомлены. Имя не разглашается.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что по подозрению в халатности задержаны сиделка мужчины, ее муж и ее подруга. Все задержанные являются гражданами Узбекистана.