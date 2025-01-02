Внимание, розыск, пропала 13-летняя Мика Фридман
время публикации: 02 января 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 21:37
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Мики Фридман из Ор-Иегуды. В последний раз ее видели утром 2 января, когда она выходила из дома.
Приметы пропавшей: каштановые кудрявые волосы. На ней были черные джинсы, серая кофта с капюшоном и темная шапка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.