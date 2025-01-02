Внимание, розыск, пропала 13-летняя Мика Фридман

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Мики Фридман из Ор-Иегуды. В последний раз ее видели утром 2 января, когда она выходила из дома.

Приметы пропавшей: каштановые кудрявые волосы. На ней были черные джинсы, серая кофта с капюшоном и темная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.