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Израиль

Внимание, розыск, пропала 13-летняя Мика Фридман

Розыск
время публикации: 02 января 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 21:37
Внимание, розыск, пропала 13-летняя Мика Фридман
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Мики Фридман из Ор-Иегуды. В последний раз ее видели утром 2 января, когда она выходила из дома.

Приметы пропавшей: каштановые кудрявые волосы. На ней были черные джинсы, серая кофта с капюшоном и темная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100.

Израиль
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