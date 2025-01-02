БАГАЦ отменил часть "закона Бен-Гвира"

Судьи Высшего суда справедливости пятью голосами против четырех отменили параграф закона, наделявший министра национальной безопасности правом устанавливать политику в сфере проведения следственных мероприятий.

Все остальные параграфы, включая подчинение полиции правительству и полномочия министра определять общую политику полиции, судьи БАГАЦа оставили в силе.

Судья Ицхак Амит указал в решении, что закон привел к структурно-режимному дефекту, который ведет к нарушению прав человека. Согласно судье, "у закона существует скрытая цель предоставления министру избыточной власти без ограничений".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что "БАГАЦ снова превращает себя в суверена и попирает волю избирателя", и что "решение суда выхолостить закон направлено на то, чтобы лишить министра его полномочий и попытаться передать контроль над полицией прокуратуре и юридическому советнику".