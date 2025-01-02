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Израиль

МАХАШ повторно задержал полковника полиции Авишая Муалема

Полиция
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 02 января 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 10:16
МАХАШ повторно задержал полковника полиции Авишая Муалема
Chaim Goldberg/Flash90

Следователи управления по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), снова задержали находящегося под следствием командира центрального подразделения полиции округа Иудеи и Самарии полковника Авишая Муалема.

Согласно МАХАШу, Муалем, временно отстраненный от исполнения обязанности в связи с ведущимся против него расследованием, в нарушение запрета связался со своей подчиненной и попросил ее передать ему данные из полицейских компьютерных систем.

В 12:00 он будет доставлен в суд для определения меры пресечения.

Напомним, что Муалем подозревается в том, что вместе с другим офицером из того же округа, в рамках своей должности исполняющего обязанности руководителя центрального отдела полиции Иудеи и Самарии и после назначения на эту должность на постоянной основе, он совершал различные действия (не выходящие за пределы его полномочий), с целью повлиять на свое продвижение в израильской полиции.

В частности, речь идет об отклонении от стандартных процедур в отношении расследования дел о преступлениях на националистической почве. Расследование сосредоточено именно на этих действиях.

Генерал-лейтенант Коби Яакоби подозревается в том, что получил секретную информацию от полицейских источников о ведущемся тайном расследовании против Муалема и незаконно передал эту информацию Муалему.

Израиль
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