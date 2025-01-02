Среди резервистов резко выросла доля представителей религиозного населения

Согласно данным Израильского института демократии, доля светского населения среди резервистов, в первые месяцы войны превышавшая его долю в населении, в последующем снизилась за счет увеличения доли соблюдающего традиции и религиозного населения.

Светское еврейское население составляет 42% еврейского населения страны. В октябре-декабре 2023 года его доля среди резервистов достигала 45,4%, а в 2024 году снизилась до 40%.

Соблюдающие традиции составляют 21% еврейского населения, с начала войны их доля среди резервистов составляла 22,6%, а впоследствии выросла до 25,2%.

Религиозные составляют 14,5% еврейского населения страны, а их доля в числе резервистов составляла 21,9%, а затем выросла до 27,4%, то есть почти вдвое превышает их долю в населении.

Ультраортодоксальные евреи составляют 14,5% еврейского населения страны, однако их доля среди резервистов – 1,3% в начале войны, и 2,1% в дальнейшем.