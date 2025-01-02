Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 2 января, на большей части территории Израиля ожидается небольшое повышение температуры. Ясно, небольшой ветер. Ранним утром и вечером в низинах возможен туман.

В Иерусалиме – 6-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 10-16, в Эйлате – 10-21, в Беэр-Шеве – 6-18, в Мицпе-Рамоне – 7-15, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-18, в Ариэле – 7-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-18, на Голанских высотах – 6-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный – северо-восточный ветер (до 35 км/ч).

В пятницу ожидается ясная погода без существенных изменений температуры.