В ДТП в районе перекрестка А-Тишби тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 02 января 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 21:26
На 66-й трассе, в районе перекрестка А-Тишби, мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и врезался в защитное ограждение.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что байкер (мужчина примерно 40 лет) получил тяжелые травмы. Он был доставлен на реанимационном автомобиле в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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