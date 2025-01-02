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Израиль

В ДТП в районе перекрестка А-Тишби тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 02 января 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 21:26
В ДТП в районе перекрестка А-Тишби тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 66-й трассе, в районе перекрестка А-Тишби, мотоциклист не справился с управлением транспортным средством и врезался в защитное ограждение.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что байкер (мужчина примерно 40 лет) получил тяжелые травмы. Он был доставлен на реанимационном автомобиле в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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