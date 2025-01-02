Мужчина во время ремонта дома родителей обнаружил склад оружия

Во время ремонта в родительском доме в Реховоте мужчина обнаружил на чердаке десятки единиц оружия и боеприпасы. В полиции полагают, что эту "коллекцию" собрали дед и отец мужчины.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, мужчина, обнаружив оружейный склад на чердаке, вызвал полицию.

На складе хранились десятки винтовок и пистолетов различных видов, несколько видов старых гранат, 16 взрывателей, 30 различных детонаторов, 30-мм снаряд и множество патронов.