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Израиль

Мужчина во время ремонта дома родителей обнаружил склад оружия

Полиция
время публикации: 02 января 2025 г., 20:11 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 20:13
Мужчина во время ремонта дома родителей обнаружил склад оружия
Пресс-служба полиции Израиля

Во время ремонта в родительском доме в Реховоте мужчина обнаружил на чердаке десятки единиц оружия и боеприпасы. В полиции полагают, что эту "коллекцию" собрали дед и отец мужчины.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, мужчина, обнаружив оружейный склад на чердаке, вызвал полицию.

На складе хранились десятки винтовок и пистолетов различных видов, несколько видов старых гранат, 16 взрывателей, 30 различных детонаторов, 30-мм снаряд и множество патронов.

Израиль
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