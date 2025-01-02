Годы разведки, два месяца тренировок, два часа операции – один уничтоженный ракетный завод

Разрешены к публикации подробности операции по уничтожению подземного ракетного завода, расположенного около города Масьяф в сирийской провинции Хама. На этом заводе, построенном Ираном, производились высокоточные ракеты для "Хизбаллы", и он вот-вот должен был выйти на проектные мощности. Завод, расположенный глубоко под землей, был назван "Глубокий слой" – "Ровед Амок".

Одна из самых сложных и дерзких операций ЦАХАЛа за последние годы была осуществлена в начале сентября, она получила название "Работ а-Драхим" ("Множество путей". ЦАХАЛом были опубликованы видеозаписи с нательных камер бойцов подразделения спецназа "Шальдаг" ВВС ЦАХАЛа, фотографии и подробности операции.

Об объекте CERS ("Центр научных исследований") израильская разведка знала много лет. После того, как стало понятно, что вот-вот подземный ракетный завод начнет серийное производство ракет, было решено провести наземную десантную операцию, воспользовавшись оперативной возможностью.

В течение двух с половиной месяцев бойцы подразделения "Шальдаг" тренировались, отрабатывая различные действия для рейда на подземный завод, различные сценарии развития событий: при учениях использовались модели и разные методы проникновения. В начале сентября операции дали "зеленый свет", и в ночь на 9 сентября она стартовала.

Более 100 бойцов "Шальдаг" на четырех тяжелых транспортных вертолетах вылетели в район завода возле Масьяфа (Сирия), их сопровождали два боевых вертолета. Вертолеты летели над морем и через ущелья на низкой высоте, чтобы избежать радаров дислоцированных в районе расположений сирийской и российской армий.

Незадолго до вылета бойцов, боевые самолеты ВВС Израиля нанесли удары по всей территории Сирии, включая район Хамы и Масьяфа: сирийцы восприняли это как обычную атаку израильских ВВС, не предполагая, что в этот момент десятки израильских коммандос готовятся к высадке в глубине сирийской территории.

За семь минут до приземления вертолетов на объект CERS, охраняемый тремя десятками охранников, были брошены бомбы. Большинство охранников погибли при этой атаке.

Вертолеты, совершившие перелет из Израиля за 18 минут, один за другим приземлились на двух импровизированных площадках из строительного мусора на склоне горы рядом с заводом, первая площадка находилась в 700 метрах от завода, вторая – в полутора километрах от него.

Первая прорывная группа бойцов приземлилась в 700 метрах от завода. Они атаковали, ликвидировав по пути четверых охранников, приближавшихся к воротам. Первоначальной задачей этой группы было как можно скорее добраться до ворот завода и проникнуть внутрь. В "Шальдаг" понимали, что завязавшийся у ворот бой может помешать выполнению операции, поэтому первой приоритетной задачей стали бронированные и защищенные ворота завода.

Через 50 минут после приземления, включая марш-бросок на 700 метров и взлом ворот завода, первые бойцы были уже внутри. Они обыскали подземный завод и обнаружили, что внутри никого нет. На этом этапе прибыла вторая группа бойцов со второй вертолетной площадки, с тяжелым оборудованием и взрывчаткой, часть которых была доставлена на квадроциклах. Их задачей было взорвать завод.

Всего внутри находились 50 бойцов, остальные обеспечивали безопасность периметра и следили, чтобы не прибыло подкрепление противника из соседнего Масьяфа.

Внутри завода было обнаружено оборудование для производства твердого топлива, взрывчатые вещества, ракетные двигатели и другие компоненты для производства ракет. Оборудование было иранского производства, поскольку сам завод построили иранцы. На этом заводе планировалось производить ракеты M600F дальностью 250-300 км, ракеты M122 дальностью 40 км, ракеты M302 дальностью 130 км и ракеты M220 дальностью 70 км, все они должны были поступить на вооружение "Хизбаллы" и сирийской армии.

Были также обнаружены и изъяты документы, подтверждающие полученные Израилем разведданные о планах серийного производства ракет: завод должен был производить от 150 до 300 ракет в год.

Бойцы принесли с собой 300 кг взрывчатки, добавили ее к уже имевшемуся на заводе запасу и взорвали "Глубокий слой" изнутри, используя примерно тонну взрывчатки.

Во время рейда на земле в Сирии дежурили бойцы спасательного подразделения 669 и врачи, которые оборудовали полноценный летающий госпиталь на случай, если кто-то из бойцов будет тяжело ранен и нужно будет поддерживать его жизнедеятельность на территории Сирии до завершения операции.

Операция "Работ а-Драхим" продолжалась около двух с половиной часов. Завод был уничтожен, его документация вывезена.