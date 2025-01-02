Полиция опровергла сообщения об теракте с применением трактора в Тель-Авиве

"Исраэль а-Йом" и еще несколько СМИ сообщили об автомобильном теракте и нападении с ножом, совершенном около 16:00 в центральной части Тель-Авива. Полиция поспешила опровергнуть эту информацию, призвав общественность ориентироваться только на официальные источники.

По сообщению полиции, в Тель-Авиве в районе Кфар-Шалем произошла драка, в которой был замешан водитель трактора. По всей видимости, он пытался воспользоваться трактором для нанесения вреда своим оппонентам.

Сотрудники полиции разняли дерущихся и задержали водителя трактора, жителя Хайфы. Трое пострадавших в результате инцидента получили легкие травмы, они были эвакуированы в больницу.

Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уточняет: речь идет об инциденте с применением мини-бульдозера Bobcat, который произошел на улице а-Рав Альнекаве в Тель-Авиве.

Три человека госпитализированы, включая мужчину в возрасте 62 лет с проникающим ранением корпуса и еще двоих с легкими травмами, полученными в результате наезда бульдозера. Еще один человек получил легкие травмы конечностей, ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По словам фельдшеров мотоциклетного подразделения МАДА, когда они прибыли на место происшествия, они увидели стоящий мини-бульдозер Bobcat, в ковше которого находился 62-летний мужчина с проникающими ранениями. Он был в полном сознании.

В нескольких метрах от него находились еще двое мужчин, получивших травмы от ковша бульдозера, и еще один волонтер МАДА: он первым прибыл для оказания помощи пострадавшим, и водитель бульдозера направил на него транспортное средство, причинив ему легкую травму живота.