ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию Хусама Шахвана, генерала МВД ХАМАСа

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа в ночь на четверг, 2 января, нанесли удар по месту, где находились высокопоставленные активисты террористической организации ХАМАС – на территории гуманитарной зоны в Хан-Юнисе. В ходе операции был ликвидирован глава аппарата внутренней безопасности террористической организации ХАМАС в южной части сектора Газа, террорист Хусам Шахвана. При проведении операции ЦАХАЛ руководствовался разведданными АМАНа и ШАБАКа.

Хусам Шахван скрывался среди гражданского населения. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа указано, что аппарат внутренней безопасности ХАМАСа проводил жестокие допросы жителей сектора Газы и жестоко подавлял противников организации.

Шахван отвечал за формирование разведывательной картины происходящего совместно с другими подразделениями военизированного крыла ХАМАСа, и занимался организацией террористических действий против израильских сил.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации риска для гражданских лиц, применялось высокоточное оружие, постоянное наблюдение с воздуха и дополнительная информация.

Напомним, ХАМАС сообщил о гибели двоих высокопоставленных офицеров МВД ХАМАСа: генерального директора полиции сектора генерал-майора Махмуда Салаха и его заместителя бригадного генерала Хусама Шахвана. В сообщении ХАМАСа указано, что в гуманитарной зоне они "оказывали помощь гражданам в предоставлении услуг".