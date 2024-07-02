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Израиль

В Газе восстанавливают водоочистной комплекс: электричество будет поступать из Израиля

время публикации: 02 июля 2024 г., 10:59 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 10:59
В Газе восстанавливают водоочистной комплекс: электричество будет поступать из Израиля
Flash90. Фото: Л.Фишер

Работники электрической компании Газы начали в районе улицы Саладина в Дир аль-Балахе работы по восстановлению электросети, питающей водоочистные сооружения.

Впервые с начала войны электричество для снабжения воодоочистных сооружений будет поступать от израильской электросети.

Координатор действий ЦАХАЛа в Иудее, Самарии и секторе Газы сообщил, что решение было принято политическим руководством Израиля по гуманитарным соображениям – для предотвращения вспышек дизентерии и других болезней, которые могут представлять угрозу и для Израиля.

Израиль
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