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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС поразили около 30 целей в секторе Газы. Видео

время публикации: 02 июля 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 10:25
ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС поразили около 30 целей в секторе Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявляет, что за последние сутки израильские ВВС нанесли удары примерно по 30 целям в секторе Газы. Продолжаются бои в районе Шуджаийи, в центре сектора и в Рафиахе, на юге сектора.

Силы 98-й дивизии действуют в Шуджаийе. Здесь были уничтожены десятки боевиков, найдено много оружия. Здесь за последние сутки были уничтожены несколько групп боевиков и отдельные боевики, ликвидирована инфраструктура террора, включая туннели, склады оружия и боеприпасов, здание, из которого боевики вели огонь.

Силы бригады "Нахаль" (162-я дивизия) действуют в Рафиахе. Сообщается о ликвидации группы боевиков и элементов террористической инфраструктуры.

Силы 99-й дивизии в центре сектора Газы уничтожили нескольких боевиков и нашли оружие и боеприпасы.

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