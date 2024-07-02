Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 2 июля: интенсивность боевых действий возросла

В ночь на 2 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий была выше, чем в прошлую ночь.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Шуджаийе, на востоке города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу-Джалала в северной части Нусейрата, есть убитые и раненые; идут ожесточенные бои в районе "оси Нецарим".

На юге сектора: силы ЦАХАЛа действовали в восточных районах Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Хан-Юнисе; был нанесен удар по образовательному центру "Ибн аль-Кайим" в восточной части Хан-Юниса; самолет ЦАХАЛа нанес удар по цели в деревне Абасан аль-Кабира, рядом с Хан-Юнисом; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Кизан Рашуан, к югу от города Хан-Юнис, есть убитые и раненые; минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о восьми убитых в результате действий ЦАХАЛа в восточных районах Рафаха и Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 2 июля.