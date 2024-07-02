Возле дома главы "Гистадрута" проходит пикет, участники которого требуют объявить забастовку
время публикации: 02 июля 2024 г., 21:16 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 21:51
Возле дома главы Всеизраильской федерации профсоюзов "Гистадрут" в Кирьят-Оно проходит пикет, участники которого требуют объявить о проведении всеобщей забастовки с целью вынудить правительство уйти в отставку и объявить досрочные выборы.
В пикете участвуют сотни израильтян.
Отметим, что 8 мая Арнон Бар-Давид, выступая на "Конференции важных людей", организованной газетой "Едиот Ахронот", призвал к проведению досрочных выборов в Кнессет. Он подверг резкой критике деятельность правительства и заявил, что не может полагаться на кабинет министров, который принимает неправильные решения по всем вопросам и всем темам.
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