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Израиль

Возле дома главы "Гистадрута" проходит пикет, участники которого требуют объявить забастовку

время публикации: 02 июля 2024 г., 21:16 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 21:51
Арнон Бар-Давид
Yonatan Sindel/Flash90

Возле дома главы Всеизраильской федерации профсоюзов "Гистадрут" в Кирьят-Оно проходит пикет, участники которого требуют объявить о проведении всеобщей забастовки с целью вынудить правительство уйти в отставку и объявить досрочные выборы.

В пикете участвуют сотни израильтян.

Отметим, что 8 мая Арнон Бар-Давид, выступая на "Конференции важных людей", организованной газетой "Едиот Ахронот", призвал к проведению досрочных выборов в Кнессет. Он подверг резкой критике деятельность правительства и заявил, что не может полагаться на кабинет министров, который принимает неправильные решения по всем вопросам и всем темам.

Израиль
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Глава "Гистадрута" призвал к досрочным выборам