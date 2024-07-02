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Израиль

В Лоде несколькими выстрелами убит местный житель

время публикации: 02 июля 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 21:07
В Лоде несколькими выстрелами убит местный житель
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования обстоятельств убийства жителя Лода.

Раненый примерно 40 лет был доставлен из Лода в больницу "Асаф а-Рофе" в критическом состоянии. Усилия врачей по спасению его жизни не увенчались успехом и они были вынуждены констатировать смерть.

На месте убийства в Лоде работают следователи и криминалисты.

Израиль
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