В Лоде несколькими выстрелами убит местный житель

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования обстоятельств убийства жителя Лода.

Раненый примерно 40 лет был доставлен из Лода в больницу "Асаф а-Рофе" в критическом состоянии. Усилия врачей по спасению его жизни не увенчались успехом и они были вынуждены констатировать смерть.

На месте убийства в Лоде работают следователи и криминалисты.