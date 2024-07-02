ЦАХАЛ заявил об ударах по целям в Хан-Юнисе в ответ на вчерашний ракетный обстрел

ЦАХАЛ заявляет, что в ночь на 2 июля израильские ВВС нанесли удар по целям в Хан-Юнисе в ответ на вчерашний ракетный обстрел израильской территории.

Заявлено, что были атакованы склад оружия, квартиры, которых находились террористы, и другие объекты.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба среди гражданского населения.

Отметим, что ЦАХАЛ возлагает ответственность за вчерашний ракетный обстрел из Хан-Юниса на ХАМАС. Хотя ответственность за обстрел взяли на себя "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада").