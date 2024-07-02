ЦАХАЛ заявил об ударах по целям в Хан-Юнисе в ответ на вчерашний ракетный обстрел
время публикации: 02 июля 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 09:39
ЦАХАЛ заявляет, что в ночь на 2 июля израильские ВВС нанесли удар по целям в Хан-Юнисе в ответ на вчерашний ракетный обстрел израильской территории.
Заявлено, что были атакованы склад оружия, квартиры, которых находились террористы, и другие объекты.
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба среди гражданского населения.
Отметим, что ЦАХАЛ возлагает ответственность за вчерашний ракетный обстрел из Хан-Юниса на ХАМАС. Хотя ответственность за обстрел взяли на себя "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада").
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