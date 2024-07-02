Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны 15 подозреваемых

2 июля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 15 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме, Фандакумии, Силат ад-Дахре, Илайде, Хусане, Бартасе, Хевроне, Ас-Саму. В Шхеме были уничтожены два станка, которые использовались для производства оружия, а также найденные детали огнестрельного оружия.

Происходили столкновения. О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.