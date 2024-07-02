Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 2 июля: операции в Шхеме, около Дженина и Тубаса

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 2 июля действовали в Шхеме (в Балате), около Дженина (в Силат ад-Дахре, Аль-Фандакуми), около Тубаса (в Аль-Джадиде), около Рамаллы (в Сильуаде), около Бейт-Лехема (в Айде), около Хеврона (в Ас-Саме, Байт-Уммаре).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 2 июля.

Вечером 1 июля было объявлено, что в ходе операции ЦАХАЛа в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, в результате наезда бронемашины на мину погиб старшина резерва, водитель Йегуда Гето, 22 года, из Пардес-Ханы-Каркур. Был тяжело ранен боец бригады спецназначения "Командо".